"Але навіщо це Україні?": на Банковій викрили, чому насправді РФ благає про переговори

Російське керівництво на тлі невдач своєї армії в Україні активізувало свої закликали до переговорів, які потрібні окупантам для перерви.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері.

Подоляк пояснив, що Кремль прагне переговорів, щоб зафіксувати хоч якісь територіальні "перемоги" в Україні. Але, як наголошує заступник Єрмака, Україна усвідомлює мотиви Москви і не розуміє необхідності таких перемовин для нашої країни.

Нашим завданням, як наголосив Подоляк, є звільнення всіх незаконно захоплених росіянами населених пунктів.

"Навіщо Росії "переговори" та "заморожування війни", зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні "перемоги", щоб не мати вигляд повних лузерів. Але навіщо це Україні Продовжуємо звільняти свої території", - йдеться в повідомленні Подоляка.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк неодноразово наголошував, що переговорний процес з РФ можливий після того, як окупанти залишать українські території. Водночас, звільнення якоїсь з окупованих територій дасть Україні можливість наполягати на повне виведення військ окупантів для організації діалогу.

Тим часом російський опозиціонер Леонід Гозман попередив, що росіяни, найімовірніше, використають період переговорів, щоб підготувати для України катастрофу.

На думку експерта Михайла Самуся, Путін зацікавлений в тому, щоб Захід почав тиснути на Володимира Зеленського і схиляти українську сторону до переговорів.

"Але на фоні повних провалів на полі бою - це виглядає досить недолуго та проблематично”, - сказав Михайло Самусь.

У МЗС зауважують, що російські високопосадовці та оточення Путіна кажуть про готовність до переговорів з Києвом, але їхні війська обстрілюють мирні міста України. У Кулеби вказують, що заява МЗС Росії про готовність до переговорів з Україною - чергова димова завіса.

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