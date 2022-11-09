Партнери не схиляють Україну до переговорів з Росією – джерела

Українська влада не готується до будь яких переговорів з РФ.

Іноземні партнери не переконують українську владу у необхідності переговорів з Росією, яка вже дев'ять місяців веде повномасштабну війну проти України.

Про це пише Українська правда з посиланням на високопоставлених співрозмовників, які наближені до Банкової, та у дипломатичних колах.

"Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити", - стверджують джерела.

Співрозмовники видання також заперечують, що західні партнери нібито тиснуть на Україну і закликають сідати за стіл переговорів з Росією.

"Насправді, нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі", - розповів співрозмовник, залучений у міжнародні переговори.

Переговори РФ та України

На початку повномасштабного вторгнення російська та українська делегації проводили декілька раундів переговорів, які так і не принесли результатів.

Останнім часом у ЗМІ почала все активніше з'являтися інформація та заяви деяких офіційних осіб про можливість відновлення переговорів між Україною та Росією для завершення війни. Так, президент Франції Еманнуель Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутися за стіл переговорів. Утім, згодом додав, що "мир в Україні можливий тоді, коли це вирішать українці".

Газета La Repubblica написала, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією в разі, якщо Україна відвоює Херсон.

Коментуючи це, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що деокупація Херсона навряд чи стане прямим приводом для переговорів з Росією.

Натомість експерти Інституту вивчення війни вважають, що Путін все ще не готовий закінчувати війну і сідати за стіл переговорів. Диктатор досі сподівається досягнути своїх цілей, заради яких він розпочав війну.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив що головна умова для переговорів з Росією – це відновлення територіальної цілісності України.

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