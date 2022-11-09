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Долар продовжує дорожчати: курс валют на 9 листопада у "ПриватБанку"

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Долар продовжує дорожчати: курс валют на 9 листопада у "ПриватБанку"

Фото: УНІАН

Готівковий долар у "ПриватБанку" здорожчав до 40,20 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 9 листопада здорожчав на 10 копійок - до 40,20 грн/дол., курс євро до гривні став дешевшим на 10 копійок - 39,70 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,70 грн за дол., євро – 38,70 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках 9 листопада курс гривні до долара не змінився і склав 40,70 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок і становить 40,20 грн/євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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Дата публікації
Перегляди
577
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