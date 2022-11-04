Бюджет війни: половина витрат йде на оборону, решту - урізали до мінімуму

В бюджеті цього року пріоритет номер один - потреби оборони, а решту витрат урізали до мінімуму, йдеться в ТСН.

Верховна Рада як ніколи оперативно затвердила державний бюджет на 2023 рік, обійшлось і без традиційних суперечок з урядом та запеклих торгів довкола бюджетного "пирога".

Понад трильйон гривень на рік - в таку астрономічну суму обходиться Україні війна - це весь річний бюджет України до 24 лютого. Бюджет наступного року верстали, виходячи з умовно песимістичного сценарію, що війна триватиме упродовж усього року.

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“Перше -це армія та безпека. На цю сферу спрямуємо 48% усіх видатків. Це - понад 1 трильйон гривень. Бюджет 2023-ого буде бюджетом перемоги України в боротьбі з агресором”, - заявив прем’єр-міністр.

На оборону від ворога Україна витрачатиме всі до копійки власні доходи, та навіть за таких умов Нацбанку майже напевно доведеться і далі друкувати гроші, щоби вчасно покривати потреби військових.

“Міжнародну підтримку на фінансування війни ми використати не можемо. На це є заборона. Це – чітка домовленість з нашими донорами. Саме тому НБУ кожного місяця друкує 23-30 мільярдів. Тому що це гроші, якими ми фактично закриваємо касовий розрив, щоби профінансувати зарплати військових, додаткове обладнання, закупівлю військової зимової форми і таке інше”, - пояснюють в уряді.

Всі інші витрати фінансуватимуть за рахунок міжнародної допомоги. Дефіцит бюджету запланували нечувано великий - 20% ВВП.

“Дефіцит у 38 млрд доларів покриємо за допомогою наших партнерів. Зокрема, США, ЄС... Недавно, під час зустрічі у Берліні отримали запевнення від президентки Єврокомісії Урсули вон дер Ляєн, що ЄС виділить 18 млрд євро наступного року в якості макрофінансової допомоги. Маємо прогрес з МВФ. Розраховуємо на старт нової великої програми у 2023 році”, - каже Шмигаль.

“Уряд сьогодні працює над тим, щоби кількість грантів або безповоротної допомоги перевищувала кількість кредитів, які ми беремо. Для того, щоби не збільшувати катастрофічно наш зовнішній борг як країни. Їм це вдається, тому що у 22 році приблизно половина міжнародного фінансування надходила у вигляді безповоротної допомоги. Наприклад, США дають переважно безповоротну допомогу”, - зазначають експерти.

Саме ця зовнішня допомога дасть змогу профінансувати другу за величиною статтю витрат - пенсії та соціальні програми.

Мінімальна зарплата ще в грудні цього року зросте до шести тисяч семисот гривень. За нею підтягнуться і всі прив'язані до неї соціальні виплати. Жодних нових збільшень впродовж року не передбачено. Після цьогорічного падіння економіки на третину, наступного року уряд, попри війну, очікує зростання на 3%. Інфляцію розраховують утримати в межах 28 відсотків. Середньорічний курс долара - на рівні 42 гривень.

У поточному році бюджет перекроювали багато разів, аби профінансувати оборонні потреби, з різних статей витрат забрали близько чотирьохсот мільярдів гривень. У 2023 році воєнні реалії - вже частина плану. Створили спеціальний фонд для відновлення зруйнованого житла та інфраструктури. Зокрема, і об'єктів енергетики, які нині атакує Росія. Наповнювати цей фонд планують в тому числі за рахунок націоналізації російських державних активів, заарештованих в Україні.

“В 2023 році ВР передбачила, що додаткове фінансування для відновлення енергетичних об’єктів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, там вже зараз передбачено понад 16 млрд грн. Крім того, всі кошти, які будуть залучені від націоналізації російських об’єктів, тобто майна, яке належить Росії, як державі, воно теж буде передаватись до цього фонду. І з нього можна буде також фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури”, - зазначають в уряді.

Від 1 липня скасовуються податкові пільги на пальне. Повернення довоєнних мит та акцизів може підштовхнути вгору ціни на стелах АЗС. А от податкову реформу, про яку багато говорили, зрештою вирішили відкласти до кращих часів. Наступного року податки змінювати не будуть.

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