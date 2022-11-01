Споживчі ціни в Україні: в уряді дали прогноз на 2023 рік

У наступному році цінова динаміка на споживчому ринку буде формуватися під дією різноспрямованих чинників.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту держбюджету на 2023 рік (№8000).

Зокрема у документі зазначається, що пригнічений споживчий попит стримуватимуть динаміку споживчих цін.Таким чином, прогноз зростання споживчих цін у 2023 році зменшено з 30% до 28% (у вимірі грудень до грудня), а зростання цін виробників зменшено з 35,7% до 32,2% (у вимірі грудень до грудня).

Але з іншого боку, суттєвий вплив на динаміку цін матимуть фактори пропозиції та витратні чинники – зменшення пропозиції сільськогосподарської продукції, ускладнення логістичних шляхів, вплив від зростання цін виробників. Поступове відновлення експорту також здійснюватиме тиск на зростання цін на товари, що торгуються, у бік паритету із світовими цінами.

Водночас, за оцінкою Міністерства економіки, за підсумком останніх 9 місяців ціни виробників промислової продукції зросли на 25,8%, у річному обчисленні - 51,5%.

"Поточне зростання цін зумовлено, передусім, впливом війни - тимчасова окупація території та фізичне знищення підприємств добувної промисловості позначилося на випереджаючому зростанні вартості їхньої продукції, що є сировиною для більшості галузей переробної промисловості. На собівартості продукції позначилась також і вартість транспортування, вартість релокації, а також високий ціновий тиск з боку світових цін (особливо на енергоносії)", - йдеться в документі.

Очікується, що у IV кварталі основним фактором впливу буде тиск на ціни виробників через вартість енергоносіїв, що обумовить зростання цін до 10% упродовж кварталу, зазначається в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання. В документі урядовці врахували пропозиції нардепів і очікують швидкого схвалення у Раді. Кабмін скоригував прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2023 рік у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили від 30% до 28%.

Пріоритет №1 у бюджеті – безпека й оборона – залишається незмінним. На боротьбу з окупантами виділяють понад 1 трлн грн. Це більше 18% ВВП.

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