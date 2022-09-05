Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро на підтримку бюджету

Це частина коштів, анонсованих президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн у межах кампанії "Stand up for Ukraine".
Сьогодні, 5 вересня, ЄС та Україна підписали угоду щодо 500 млн євро бюджетної підтримки для України.
Про це пише "Європейська правда".
Відповідний документ підписали під час 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. На зустрічі найвищими посадовцями ЄС є головний дипломат Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, від України – прем’єр Денис Шмигаль.
"Єврокомісія та Україна підписали нову програму підтримки бюджету на 500 млн євро - як частину коштів, анонсованих президенткою Урсулою фон дер Ляєн в межах кампанії "Stand up for Ukraine" у квітні та конференції міжнародних донорів у Варшаві, що відбулась у травні. Це грантове фінансування ЄС допоможе забезпечити житло й навчання для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається, а також підтримати аграрний сектор", – зазначають у комюніке.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та ЄС підписали одразу п’ять угод, які наближають країну до вступу до Євросоюзу.
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