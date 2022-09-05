Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро в поддержку бюджета

Сегодня, 5 сентября, ЕС и Украина подписали соглашение о 500 млн евро бюджетной поддержки для Украины.

Об этом пишет "Европейская правда".

Соответствующий документ был подписан во время 8-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе. На встрече высшими должностными лицами ЕС являются главный дипломат Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, от Украины – премьер Денис Шмыгаль.

"Еврокомиссия и Украина подписали новую программу поддержки бюджета на 500 млн евро — как часть средств, анонсированных президентом Урсулой фон дер Ляйен в рамках состоявшейся в мае кампании "Stand up for Ukraine" в апреле и конференции международных доноров в Варшаве. Это грантовое финансирование ЕС поможет обеспечить жилье и обучение для внутренне перемещенных лиц и возвращающихся, а также поддержать аграрный сектор", – отмечают в коммюнике.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих страну к вступлению в Евросоюз.

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