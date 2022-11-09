Доллар продолжает дорожать: курс валют на 9 ноября в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 9 ноября подорожал на 10 копеек – до 40,20 грн/долл., курс евро к гривне стал дешевле на 10 копеек – 39,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,70 грн/долл., евро – 38,70 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 37,45 грн.

Стоит отметить, что в обменниках 9 ноября курс гривны к доллару не изменился и составил 40,70 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 20 копеек и составляет 40,20 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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