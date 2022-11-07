НБУ запретил бизнесу покупать валюту "про запас"

Этот шаг должен снизить спрос на валюту и соответственно снизить давление на золотовалютные резервы, считают в НБУ.

Нацбанк смягчил валютные ограничения, однако запретил банкам продавать валюту бизнес-клиентам под международные расчеты, если у них остаются валютные запасы.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Начиная с 6 сентября Нацбанк впервые с начала войны разрешил бизнесу платить проценты в пользу иностранных кредиторов. Однако с ослаблением ограничения на переток капитала за границу регулятор ввел ограничение.

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"Купить валюту под расчеты с нерезидентами украинские компании могут только при условии, что на их счетах нет других валютных средств", — говорится в сообщении регулятора.

Украинский бизнес накопил на валютных счетах в банках $8,7 млрд, свидетельствуют оценки НБУ по состоянию на 2 сентября. Согласно расчету регулятора, новое ограничение снизит спрос на покупку валюты "про запас" и поможет сохранить международные резервы, которые за февраль-июль сократились на $6,7 млрд — до $22,4 млрд.

Напомним, ранее Национальный банк снял ограничения на приобретение валюты, однако оставил норму, обязывающую сразу класть приобретенную валюту на депозит.

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