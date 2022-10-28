Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз НБУ

В условиях полномасштабной войны зарплаты в Украине уменьшаются, однако их рост ожидается уже в следующем году.

В НБУ заявили, что в этом году зарплаты упадут на 26,9% с учетом инфляции, а в следующем будут расти в результате высокого спроса на квалифицированных специалистов.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за октябрь 2022 года.

Согласно прогнозу финансового регулятора, номинальные зарплаты в Украине в текущем году упадут на 12,3%; реальные, с учетом инфляции – на 26,9%, а в 2023 году вырастут на 32,8% и 4,6% соответственно.

НБУ подчеркнул, что в настоящее время людей, которые находятся в поиске работы, намного больше, чем вакансий, в связи с чем претенденты соглашаются работать не по специальности и уменьшать ожидания от зарплаты.

"Быстрому росту зарплат в следующем году помешает высокий уровень инфляции, однако уровень оплаты труда в номинальном выражении превысит довоенный показатель, а в дальнейшем зарплаты будут расти быстрее в результате наращивания ресурсов бюджета страны", — отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что во время полномасштабной войны в Украине уровень благосостояния украинцев ощутимо снизилось. Согласно опросу, каждому третьему гражданину не хватает денег до зарплаты.

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