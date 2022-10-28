Освобождение Херсона: эксперт объяснил, ждать ли от оккупантов "жеста доброй воли"

Оккупированный Херсон имеет большое стратегическое значение для войск России, поэтому не стоит надеяться на их "жест доброй воли" — отступление. Украинская армия может либо попытаться освободить город с боями, либо осаждать.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

Эксперт объяснил, какие возможности откроет перед ВСУ освобождение Херсона:

"Как только мы выходим на ту линию, то помаленьку, километр за километром, подтягиваемся с возможностью поражения нашими реактивными системами залпового огня Перекопского перешейка. А это главная линия поставок их горюче-смазочных материалов. Несмотря на то, что Крымский мост "утонул", там одна железнодорожная нить рабочая... Как только мы этот перешеек возьмем под огневой контроль, южная группировка задохнется".

Поэтому Черник выразил убеждение, что "жеста доброй воли по Херсону не будет".

"Будут бои, вопрос – какого характера? Категорически против лобных атак. Стою на позиции, что осада – лучший способ выдавливать оттуда противника. А осада может длиться неделями, и даже месяцами", – отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что оккупанты настроены серьезно:

"Наводили баржи и будут пытаться дальше наводить баржи (переправу через Днепр — ред.). Пустили трубу, через которую пытаются прокачивать все необходимые горюче-смазочные материалы. Это признак того, что они серьезно относятся к удержанию правого берега Херсонщины и самого Херсона. На мой взгляд, битва нас все-таки ждет".

По мнению Черника, украинцы после нескольких удачных операций ВСУ "слегка завысили планку ожидания от наших Вооруженных сил".

"Надо планку резко понижать, потому что воюет не танк, не самолет, не пушка – воюет человек. Наш воин – бесценный. "Жуковщина", которая принята у них, у нас не может быть по сути", — заявил он.

Напомним, в Херсонской области военные РФ построили несколько линий обороны как на правом, так и на левом берегу Днепра. Группировка российских военных в Херсоне сейчас оценивается в цифру от 20 до 25 тысяч, РФ испытывает существенные проблемы с их обеспечением.

Захватчики эвакуировали так называемые "государственные" учреждения из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма были вывезены работники и имущество банков и пенсионного фонда. Также город покинули известные херсонские коллаборанты Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ взяли под контроль все переправы. По его словам, оккупанты не смогут вывести войска из Херсона, как они сделали это на Харьковском направлении.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям.

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