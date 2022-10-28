"Второй хлеб": в Украине продолжает дешеветь картофель

В настоящее время стоимость овоща находится на самом низком уровне, дальнейшего снижения цен участники рынка не прогнозируют.

На украинском рынке дешевеет картофель.

Об этом сообщает платформа проекта EastFruit.

Таким образом, сегодня оптовые партии картофеля из местных хозяйств предлагаются в диапазоне 3,5-6,0 грн/кг, тогда как в конце прошлой недели цены на уровне 4,0-7,0 грн/кг.

Следует отметить, что по словам участников рынка, дальнейшего снижения цен на картофель уже не будет, поскольку вести реализацию продукции по более низким ценам будет экономически нецелесообразным.

В то же время, снижение стоимости "второго хлеба" эксперты связывают, прежде всего, с погодой — сезон уборки картофеля в этом году был в период дождей, из-за чего на рынке появились большие объемы продукции, не подлежащие длительному хранению. Также одними из факторов стали достаточно хороший урожай и желание фермеров "сбросить" максимально возможные объемы картофеля из-за угроз разрушений и боевых действий.

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В свою очередь, аналитики EastFruit считают, что такие цены и темпы реализации могут привести к тому, что Украине не хватит собственного урожая до конца маркетингового сезона и актуальным станет вопрос импорта картофеля.

Напомним, что по прогнозам экспертов, в украинских магазинах и на рынках в ближайшее время начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%.

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