Эксперт прогнозирует рост цен на овощи: как изменится стоимость

На удорожание влияет множество факторов, в том числе и погодные условия.
В украинских магазинах и рынках в ближайшее время начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%.
Об этом сообщил РБК заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук.
Удешевление овощей в конце августа он связывает с избытком предложения. Кроме того, многие аграрии отказались от хранения продукции из-за высоких цен на энергоносители. "Это пик реализации под открытым грунтом уборки", — объяснил Денис Марчук.
В дождливую погоду в сентябре-октябре привели к порче части овощей на полях. Также их хранение обходится дороже. Еще одна причина роста цен – логистика, которая составляет около 25% в себестоимости.
"Увидим подорожание в районе 10-15% по всей овощной группе. Это потенциал в период до декабря", – сказал эксперт.
По его словам, цены на овощи зимой также будут определять погодные условия. Ведь в холодную погоду энергозатраты на хранение растут.
Напомним, в Украине существенно подорожали яйца. В Союзе птицеводов обещают, что цены на них стабилизируются до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.
Читайте также:
- Цены уже втрое выше прошлогодних: в Украине продолжает дорожать морковь
- В Украине может подешеветь гречка: как изменится стоимость
- "Золотые" яйца: почему подорожал этот "стратегический" продукт, и следует ли ожидать снижения цены на него