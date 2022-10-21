Эксперт прогнозирует рост цен на овощи: как изменится стоимость

На удорожание влияет множество факторов, в том числе и погодные условия.

В украинских магазинах и рынках в ближайшее время начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%.

Об этом сообщил РБК заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук.

Удешевление овощей в конце августа он связывает с избытком предложения. Кроме того, многие аграрии отказались от хранения продукции из-за высоких цен на энергоносители. "Это пик реализации под открытым грунтом уборки", — объяснил Денис Марчук.

В дождливую погоду в сентябре-октябре привели к порче части овощей на полях. Также их хранение обходится дороже. Еще одна причина роста цен – логистика, которая составляет около 25% в себестоимости.

"Увидим подорожание в районе 10-15% по всей овощной группе. Это потенциал в период до декабря", – сказал эксперт.

По его словам, цены на овощи зимой также будут определять погодные условия. Ведь в холодную погоду энергозатраты на хранение растут.

Напомним, в Украине существенно подорожали яйца. В Союзе птицеводов обещают, что цены на них стабилизируются до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.

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