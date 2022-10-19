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Цены уже втрое выше прошлогодних: в Украине продолжает дорожать морковь

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Цены уже втрое выше прошлогодних: в Украине продолжает дорожать морковь

Фото: Pexels

На украинском рынке, несмотря на сезонное увеличение, продолжает дорожать морковь.

Теперь ее цена уже втрое выше, чем была во второй половине октября прошлого года.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Сегодня украинские производители готовы отгружать морковь не дешевле 15-18 грн/кг, что в среднем на 18% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В свою очередь эксперты отмечают, что тенденция роста цен наблюдается исключительно в сегменте моркови высокого качества, закупаемой для закладки в хранилища. По словам фермеров, в настоящее время морковь активно закупают как оптовые компании, которые закладывают ее на хранение, так и население, формирующее запасы на зиму. Кроме того, достаточно стабильным остается сбыт в розничных сетях.

В то же время, как пишет EastFruit, такие высокие цены могут быть временным явлением, поскольку дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению отпускных цен.

Напомним, что в Украине в конце сентября — начале октября существенно прибавили в цены яйца. Они подорожали до 70 грн, а еще в июле десяток можно было купить за 23 гривны. В Минагрополитики отмечают, что сейчас цена за десяток оптом составляет 43 грн. Однако в супермаркетах она колеблется от 50 до 80 грн. В то же время в Союзе птицеводов Украины пообещали, что цены на яйца стабилизируются до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.

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