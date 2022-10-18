В Украине может подешеветь гречка: как изменится стоимость

Украинские аграрии собирают новый урожай гречки. Именно поэтому цены на крупу вскоре могут снизиться до 60-70 грн за килограмм.

Об этом в эфире "Общественного" сообщил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

"В настоящее время в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 грн за килограмм", — отметил он.

По его словам, больше всего гречки намолотили в Сумской области — 15,5 тыс. тонн. Чуть меньше – по 15,2 тыс. тонн – в Житомирской и Хмельницкой областях.

В общей сложности уже собрано более 120 тыс. тонн гречки. В общей сложности, сообщил Виштак, планируют намолотить более 150 тыс. тонн.

Напомним, эксперты прогнозируют, что в Украине в ближайшее время ожидается удорожание продуктов питания еще на 10-15%. На рост цен вливают война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс гривны по отношению к доллару.

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