В Україні може здешевшати гречка: як зміниться вартість

Українські аграрії збирають новий урожай гречки. Саме тому ціни на крупу невдовзі можуть зменшитися до 60-70 грн за кілограм.

Про це в ефірі "Суспільного" повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

"Наразі до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм", - зазначив він.

За його словами, найбільше гречки намолотили на Сумщині - 15,5 тис. тонн. Трохи менше - по 15,2 тис. тонн - у Житомирській та Хмельницькій областях.

Загалом вже зібрано понад 120 тис. тонн гречки. Загалом, повідомив Віштак, планують намолотити понад 150 тис. тонн.

Нагадаємо, експерти прогнзують, що в Україні найближчим часом очікується здорожчання продуктів харчування ще на 10-15%. На зростання цін вливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, курс гривні щодо долара.

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