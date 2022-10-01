В Україні знову здорожчають продукти: коли та наскільки

Порівняно з минулим роком, ціни на деякі продтовари збільшилися в рази, і це ще не межа.

В Україні найближчим часом очікується здорожчання продуктів харчування ще на 10-15%.

Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише Landlord.

Він пояснив, що на зростання цін вливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, курс гривні щодо долара.

Також читайте Прогноз інфляції на 30%: насамперед зросте ціна на продукти

"Найближчим часом через ухвалення Закону про акциз на паливо десь в районі 4-5 гривень здорожчає бензин і дизпаливо. Тобто це буде закладати основу формування цін на продукти харчування. Не останню роль відіграє в і велика інфляція. Ми будемо бачити підняття цін в районі ще 10-15%", – сказав Марчук.

Раніше директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко попередив, що вартість курячих яєць за кілька місяців суттєво виросте. Також слід очікувати і на підвищення цін борщового набору та молочних продуктів.

Зі слів експерта, також здорожчає молочка і ціни будуть вищими за європейськими. Він зауважив, що дефіциту сирів в Україні не буде, а будь-які проблеми будуть вирішуватися шляхом імпорту з Європи.

Утім, фахівець пояснює, що чимало у ціноутворенні буде залежати від курсу долара. Адже, його вартість має значення для виробників та імпортерів.

На динаміку цін на овочі суттєво вплинула війна з Росією та насамперед окупація промислового центру вирощування овочевої продукції — Херсонщини.

За прогнозами Інституту аграрної економіки, після жовтня сезонні овочі в Україні здорожчають ще на 15-20%, тоді як ціни на крупи очікує сезонне зниження:

рис — до 60-65 грн за кг

гречка — до 70-75 грн за кг

пшоняні крупи — до 25-30 грн за кг

манна та ячна крупа — до 20-25 грн за кг

Ціни на гречку можуть трохи впасти завдяки тому, що 2022 року площі під посіви цієї культури агровиробники збільшили в 1,5 разу. В результаті зібраного врожаю цілком може вистачити для задоволення внутрішніх потреб країни.

Нагадаємо, влітку 2022 року річний показник індексу інфляції досяг 20,1%. Водночас найбільше подорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.

Крім того, через війну в українців серйозно знизився дохід. Нацбанк в інфляційному звіті, зокрема, за липень стверджує, що загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%.

Що буде з цінами на продукти і чи буде українцям що їсти? | Тарас Висоцький

Читайте також: