Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні стрімко дорожчає цибуля: ціни вже у чотири рази вищі, ніж рік тому

Дата публікації
Перегляди
709
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні стрімко дорожчає цибуля: ціни вже у чотири рази вищі, ніж рік тому

Фото: pixabay.com

Здорожчання провокується не тільки активним попитом, але й обмеженою пропозицією якісної продукції.

В Україні спостерігається тенденція підвищення цін на цибулю.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Підвищення вартості виробники пов'язують зі збільшенням купівельної активності за умов стрімкого зниження врожайності. В результаті, наразі фермери пропонують до продажу цибулю по 20-25 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Таким чином на сьогоднішній день ціни на цибулю в Україні вже в середньому в 4 рази вищі, ніж наприкінці серпня минулого року. Поки що оптові компанії, які закладають цибулю на зберігання, відмовляються працювати на таких умовах. Водночас виробники поки не мають наміру поступатися ціною і весь обсяг цибулі високої якості відправляють у сховища.

Нагадаємо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

Читайте також:

Якими будуть ціни на продукти до кінця року та чи слід вже закуповуватись – економіст Сергій Фурса

Якими будуть ціни на продукти до кінця року та чи слід вже закуповуватись – економіст Сергій Фурса

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
709
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація