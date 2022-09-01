В Україні стрімко дорожчає цибуля: ціни вже у чотири рази вищі, ніж рік тому

Здорожчання провокується не тільки активним попитом, але й обмеженою пропозицією якісної продукції.
В Україні спостерігається тенденція підвищення цін на цибулю.
Про це повідомляє платформа EastFruit.
Підвищення вартості виробники пов'язують зі збільшенням купівельної активності за умов стрімкого зниження врожайності. В результаті, наразі фермери пропонують до продажу цибулю по 20-25 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Таким чином на сьогоднішній день ціни на цибулю в Україні вже в середньому в 4 рази вищі, ніж наприкінці серпня минулого року. Поки що оптові компанії, які закладають цибулю на зберігання, відмовляються працювати на таких умовах. Водночас виробники поки не мають наміру поступатися ціною і весь обсяг цибулі високої якості відправляють у сховища.
Нагадаємо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.
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