Чому ягоди та курячі яйця здешевшали в Україні: відповідь експерта

Олексій Дорошенко - голова Асоціації постачальників торговельних мереж – пояснив, чи впливають складнощі з експортом на ціни на деякі продукти.

"Багато хто вважає, що чим більше залишиться у нас в країні, тим більше здешевшає цей продукт. На жаль, це не так. Наприклад, коли ми говоримо про зернові, про кукурудзу, соняшник. Тут навпаки – чим більше ми зараз зможемо вивезти з України, тим більше стабілізується ціна на світовому ринку і в нашій країні, зокрема. Тому що це і валюта до державного бюджету, і надходження до бізнесу, заробітна плата. На сьогоднішній день Україна забезпечена зерновими на декілька років вперед. Тому наразі запитання номер один – це експорт. Щодо ягоди, то дійсно цього року ми не так сильно можемо експортувати до Європи", - сказав він.

З його слів, здешевшали також і курячі яйця. А все тому, що є обмежений термін зберігання. Тому немає експорту, ціна падає в Україні.

Раніше стало відомо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

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