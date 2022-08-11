В НБУ розповіли, що буде далі з цінами в Україні

За оцінками Нацбанку України, інфляція в країні зростатиме до кінця 2022 року та почне знижуватися на початку 2023 року.

У липні споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 22,2% (із 21,5% у червні).

Про це повідомили в НБУ.

Там додали, що інфляція очікувано прискорювалася, але була нижчою, аніж це прогнозував Нацбанк. Зокрема, повільнішими темпами зростала вартість пального, ціни на фрукти та окремі овочі.

Основна причина зростання інфляції – наслідки війни: руйнування підприємств та інфраструктури, збільшення витрат бізнесу, зокрема й на доставку товарів, а також скорочення пропозиції багатьох товарів.

Водночас стримували інфляцію фіксація тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження ланцюгів постачання.

"За оцінками НБУ, інфляція зростатиме до кінця 2022 року та почне знижуватися на початку 2023 року. Ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними через високу невизначеність із тривалістю війни і пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань", – йдеться в повідомленні фінансового регулятора.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що найбільше здорожчає в Україні ще 2022 року.

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