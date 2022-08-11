Ріст цін в Україні: що здорожчає найбільше цього року

На 31% зростуть ціни цього року. Рекордна інфляція виникне насамперед за рахунок здорожчання продуктів (овочі, фрукти, крупи).

Однак наступного року ситуація на краще не зміниться.

Про це пише видання OBOZREVATEL.

2023 року, згідно з оцінками, які є у розпорядженні видання, ціни зростуть на 20,7%, а 2024 року ще на 9,4%. За наступні три роки кумулятивний рівень зростання цін становитиме 61,1%. Це призведе до масової бідності, насамперед постраждають пенсіонери. І справа не тільки в тому, що купівельна спроможність виплат знизиться, вони також в умовах кризи на ринку праці не зможуть знайти роботу.

Крім того, падіння ВВП цього року становитиме 33,4%. Дуже плавне відновлення розпочнеться від наступного року і становитиме лише 5,5%.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років. У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

У МВФ також наголосили, що криза насамперед позначиться на найбільш закредитованих країнах і компаніях, яким доведеться розбудовувати нові ланцюжки постачання. Її негативні наслідки також відчують всі без винятку категорії населення.

Інфляція на споживчому ринку та борги по зарплаті – економічні новини

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