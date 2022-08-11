Рост цен в Украине: что подорожает больше всего в этом году

На 31% поднимутся цены в этом году. Рекордная инфляция возникнет в первую очередь за счет удорожания продуктов (овощи, фрукты, крупы).

Однако в следующем году ситуация к лучшему не изменится.

Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

В 2023 году, согласно имеющимся в распоряжении издания оценкам, цены вырастут на 20,7%, а в 2024 году еще на 9,4%. За следующие три года кумулятивный уровень роста цен составит 61,1%. Это приведет к массовой бедности, прежде всего, пострадают пенсионеры. И дело не только в том, что покупательная способность выплат снизится, они тоже в условиях кризиса на рынке труда не смогут найти работу.

Кроме того, падение ВВП в текущем году составит 33,4%. Очень плавное восстановление начнется со следующего года и составит всего 5,5%.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет. В фонде считают, что причинами такого положения стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

В МВФ также подчеркнули, что кризис, прежде всего, отразится на наиболее закредитованных странах и компаниях, которым придется строить новые цепочки поставок. Ее отрицательные последствия также ощутят все без исключения категории населения.

Инфляция на потребительском рынке и долги по зарплате - экономические новости

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