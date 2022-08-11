Росія вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі та постраждалі (фото)

Під удар потрапили Дніпровський, Нікопольський, Криворізький та Синельниковський райони.

У ніч проти 11 серпня російська армія знову обстріляла Дніпропетровщину. Загинуло троє людей, дев'ятеро поранені, серед них 13-річна дівчинка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів", зафіксовано 120 прильотів. У Нікополі троє людей загинули, семеро поранені, у тому числі дитина. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані.

Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередачі. Без світла понад 6 000 містян.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.

У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Люди не постраждали.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні.

У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовують.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікопольський район. У результаті загинуло 13 людей, ще 11 поранено. П'ятеро з них перебувають у важкому стані.

"ЗСУ не залишать без відповіді російські обстріли" – звернення Зеленського за 10 серпня

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