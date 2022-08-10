Коли закінчиться війна: Зеленський прокоментував питання, яке турбує всіх українців

Президент пояснив, що більше буде втрат в окупантів, то швидше ЗСУ зможуть звільнити нашу землю

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання, яке турбує абсолютно всіх українців: коли закінчиться війна.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 10 серпня.

"Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось – навіть більше. Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає Росія", – зазначив він.

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Президент пояснив, що більше буде втрат в окупантів, то швидше ЗСУ зможуть звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні.

"Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні: як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб меншим був час війни.

Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати", – наголосив Зеленський.

За інформацією президента, тільки за одну минулу добу окупанти втратили десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку.

"Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський звернувся з проханням до жителів окупованих територій і запевнив, що окупанти втечуть з Донбасу та Криму.

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