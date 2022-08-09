Війна в Україні закінчиться за Зеленського, а Путіна – не буде – Подоляк

В Росії вся політична еліта перебуває в трохи неадекватному пропагандистському стані, і немає різниці, хто з них буде наступником, вважає Михайло Подоляк.

Під час воєнного стану вибори проводити не можна, тому виходить, що війна закінчиться за часів президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в інтерв’ю ВВС з колишнім журналістом та політтехнологом, а нині - радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком.

Зокрема, він відповів на питання, якщо в якийсь момент постане вибір між збереженням української державності і збереженням українського народу, президент Зеленський зможе взяти на себе відповідальність, підписавши акт про закінчення війни не на умовах України? Чи, як зараз говорять росіяни, "воевать до последнего украинца"?

"Я думаю, воювати ми будемо до останнього росіянина на території України - це перше. Друге - такого вибору точно не буде, повірте. І третє - президент Зеленський абсолютно відповідальна особа, яка буде до кінця ефективно керувати системою оборони України і пробувати мінімізувати будь-які втрати живої сили з нашого боку за рахунок ефективної роботи з нашими партнерами для того, щоб механізувати війну. Тобто щоб було більше зброї і менше людських втрат", - сказав Подоляк.

На думку Михайла Подоляка, війна закінчиться за часів Зеленського, а от Путіна на той момент уже не буде.

"Нам не важливо, хто буде з того боку. У них вся політична еліта перебуває в трохи неадекватному пропагандистському стані, і немає різниці, хто з них буде наступником. Але я думаю, щойно Росія отримає низку суттєвих тактичних поразок на полі бою, у них почнуться певні конфліктні внутрішньоелітні процеси, які зможуть призвести до іншої конфігурації влади як такої з іншими лідерами - швидше за все, тимчасовими - на чолі Російської Федерації", - сказав радник Офісу президента.

Нагадаємо, раніше американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими жуналістами заявив, що прийдешня зима буде важкою для Європи, України та навіть для Росії, зокрема, щодо енергоресурсів. Проте надважкі часи ще попереду, адже після зими буде наступний етап військових дій.

Війна в Україні, на його думку, триватиме наступного року і навесні, і влітку.

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