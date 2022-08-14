У США на пляжі віднесена вітром парасоля вбила жінку

Віднесена вітром парасоля пронизала груди жінки, яка відпочивала на пляжу в американському місті Гарден-Сіті, штат Південна Кароліна.

Медики не змогли врятувати постраждалу.

Про це повідомляє Associated Press.

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Парасоля влучила у 63-річну Теммі Перро просто під час відпочинку. Жінка отримала травму грудної клітки та померла в лікарні за годину після події.

Пляжні парасолі загострені, щоб було зручно встромляти їх у пісок, а через широкий купол їх може забрати вітром, якщо вони погано закріплені. У США щорічно близько трьох тисяч людей зазнають травм, пов'язаних з пляжними парасолями.

Сенатори штату Вірджинія - Тім Кейн та Марк Уорнер - закликали переглянути вимоги до пляжних парасоль та розпочали кампанію із забезпечення безпеки парасоль після того, як 2016 року внаслідок аналогічної події у Вірджинії загинула жінка.

Раніше стало відомо, що в американському штаті Джорджія блискавиця влучила у 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі курортного міста Тайбі-Айленд. Вона померла у лікарні.

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