В Україні дорожчає білокачанна капуста: які нині ціни

Цього тижня на ринках України відновилося зростання цін на білокачанну капусту.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Стрибок цін учасники ринку пов'язують із початком періоду міжсезоння: середні сорти капусти поступово йдуть з ринку, а збирання пізніх фермери планують розпочати в останній тиждень серпня.

Таким чином у ситуації, що склалася, відпускні ціни на якісну білокачанну капусту на поточному тижні зросли до 22-27 грн/кг, що в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше.

Водночас на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, на думку виробників, сподіватися на зниження цін на початку осені, найімовірніше, неварто. Невеликий спад можливий тільки на початку жнив, потім ціна тільки підвищуватиметься.

Нагадаємо, що за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у липні в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2021 року – становила 22,2%.

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