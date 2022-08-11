В Украине дорожает белокочанная капуста: какие сейчас цены

На этой неделе на рынках Украины возобновился рост цен на белокочанную капусту.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Скачок цен участники рынка связывают с началом периода межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а сбор поздних фермеры планируют начать в последнюю неделю августа.

Таким образом, в сложившейся ситуации отпускные цены на качественную белокочанную капусту на текущей неделе выросли до 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% выше, чем неделей ранее.

В то же время, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, по мнению производителей, надеяться на снижение цен в начале осени, скорее всего, не стоит. Небольшой спад возможен только в начале жатвы, затем цена будет только повышаться.

Напомним, что по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении – по сравнению с июлем 2021 года – составила 22,2%.

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