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В Украине дорожает белокочанная капуста: какие сейчас цены

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В Украине дорожает белокочанная капуста: какие сейчас цены

Как хранить капусту зимой, чтобы она осталась хрустящей до весны? / Фото: pixabay.com

Основной причиной ценового роста стало завершение сезона реализации этой продукции средних сортов.

На этой неделе на рынках Украины возобновился рост цен на белокочанную капусту.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Скачок цен участники рынка связывают с началом периода межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а сбор поздних фермеры планируют начать в последнюю неделю августа.

Таким образом, в сложившейся ситуации отпускные цены на качественную белокочанную капусту на текущей неделе выросли до 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% выше, чем неделей ранее.

В то же время, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, по мнению производителей, надеяться на снижение цен в начале осени, скорее всего, не стоит. Небольшой спад возможен только в начале жатвы, затем цена будет только повышаться.

Напомним, что по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении – по сравнению с июлем 2021 года – составила 22,2%.

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