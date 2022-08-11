Книжкова ревізія перетворила російськомовну літературу на макулатуру в українських бібліотеках

З полиць вже забрали майже половину читацького фонду, бо написана ворожою мовою, йдеться в ТСН.

Наче за ґратами зберігаються тепер книжки російською в бібліотеках держави. «Ці всі книги чекають свого часу на списання», - каже директорка Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки Наталія Філяк.

Однак, позбуватися їх почнуть тільки після детальної перевірки. «Кожну книгу треба передивитися, перечитати, зрозуміти, підлягає вона списанню чи ні», - додає Наталія.

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На списання підуть першими ті книжки, які були позначенні як «цінні» і до дозволялись видаватись додому. А ще ті, що мають антиукраїнський зміст, пропагують насилля, державну ворожнечу, або ж возвеличують Росію. Такі примірники до бібліотек нерідко привозили до війни, кажуть у книгозбірні. «Приходили, пробували дарувати журнал «русскій мір» - ми його прийняли з подякою, а потім коли звернули увагу, про що там написано, зрозуміли, ні, такі журнали нам не потрібні. Але в дуже багатьох бібліотеках, не продивившись уважно, такі журнали ставили на баланс і люди їх читали», - розповідають в бібліотеці.

Позбуватимуться й книг сучасних російських авторів, які підтримують війну в Україні, а от класиків поки не чіпатимуть.

«Пушкін, Достоєвський, Гоголь, Булгаков – вони всі є, всі у відкритому доступі, якщо перекладені українською мовою. Навіть російською, воно є у підсобних приміщеннях», - зазначають у закладі.

Книжки з підсобок теж видаватимуть на замовлення, але за умови, що вони не несуть ворожнечі і не мають аналогів українською. «Медицині, по математиці, по хімії – це література, яка мало видається, мало перевидається. В основному ця галузева література була написана російською мовою», - каже завідувачка відділу бібліотеки імені Олександра Духновича на Закарпатті Ольга Коваленко.

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В читальнях Закарпаття теж прибрали з полиць чи не половину книжкового фонду. «Україномовна література становить майже 54%, російська література 40%, 6% - література іншими мовами», - додає завідувачка відділу комплектування і обробки літератури Мукачівської міської ЦБС Марія Пайдак.

Після початку повномасштабного вторгнення книжки російською майже перестали замовляти, кажуть в цій бібліотеці. «У нас багато переселенців, які приходили з Донецька, з Луганська – вони говорять, що дайте нам українську мову, ми хочемо читати українською. Я вам хочу сказати, що у нас такий лагідний перехід на українську мову», - додають в бібліотеці Закарпаття.

Коли закінчиться війна, впевнені у бібліотеках - їхні фонди швидко поповняться сучасними книжками українською. А поки діляться з читачами посиланнями на видавництва, які відкрили безкоштовний доступ до своєї продукції.

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