Книжная ревизия превратила русскоязычную литературу на макулатуру в украинских библиотеках

С полок уже забрали почти половину читательского фонда, потому что написана на вражеском языке, говорится в ТСН.

Словно за решеткой хранятся теперь книги на русском языке в библиотеках государства. «Эти все книги ждут в свое время списания», — говорит директор Черновицкой областной универсальной научной библиотеки Наталья Филяк.

Однако избавляться от них начнут только после детальной проверки. "Каждую книгу нужно пересмотреть, перечитать, понять, подлежит ли она списанию или нет", — добавляет Наталья.

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На списание пойдут первыми те книги, которые были обозначены как «ценные» и позволяли выдавать домой. А еще те, которые имеют антиукраинское содержание, пропагандируют насилие, государственную рознь, или возвеличивают Россию. Такие экземпляры в библиотеки нередко привозили к войне, говорят в библиотеке. «Приходили, пробовали дарить журнал «русский мир» – мы его приняли с благодарностью, а потом когда обратили внимание, о чем там написано, поняли, нет, такие журналы нам не нужны. Но в очень многих библиотеках, не внимательно просмотревшись, такие журналы ставили на баланс и люди их читали», — рассказывают в библиотеке.

Будут избавляться и от книг современных российских авторов, которые поддерживают войну в Украине, а вот классиков пока не будут трогать.

«Пушкин, Достоевский, Гоголь, Булгаков – они все есть, все в открытом доступе, если переведены на украинский язык. Даже на русском, оно есть в подсобных помещениях», — отмечают в заведении.

Книги из подсобок тоже будут издавать на заказ, но при условии, что они не несут вражды и не имеют аналогов на украинском. «Медицине, по математике, по химии – это литература, которая мало издается, мало переиздается. В основном эта отраслевая литература была написана на русском языке», – говорит заведующая отделом библиотеки имени Александра Духновича в Закарпатье Ольга Коваленко.

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В читальнях Закарпатья тоже убрали с полок почти половину книжного фонда. «Украиноязычная литература составляет почти 54%, русская литература 40%, 6% – литература на других языках», – добавляет заведующая отделом комплектования и обработки литературы Мукачевской городской ЦБС Мария Пайдак.

После начала полномасштабного вторжения книги на русском почти перестали заказывать, говорят в этой библиотеке. «У нас много переселенцев, которые приходили из Донецка, из Луганска – они говорят, что дайте нам украинский язык, мы хотим читать на украинском. Я вам хочу сказать, что у нас такой ласковый переход на украинский язык», — добавляют в библиотеке Закарпатья.

Когда закончится война, уверены в библиотеках – их фонды быстро пополнятся современными книгами на украинском. А пока делятся с читателями ссылками на издательства, открывшие бесплатный доступ к своей продукции.

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