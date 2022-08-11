В Конго во время этапирования сбежали почти 800 заключенных

В результате перестрелок погибли двое полицейских и трое нападающих.
В Демократической республике Конго произошло массовое бегство из тюрьмы — накивали пятками более 750 заключенных.
Все произошло тогда, когда часть зарешеченных должны были переводить в другую тюрьму. Внезапно группа повстанцев напала на охрану.
В результате перестрелок погибли двое полицейских и трое нападающих. Почти все заключенные скрылись, из 800 осталось всего 50.
Подобные случаи были и раньше. Итак, местные готовятся к протестам с требованием лучшей защиты тюрем.
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