У Конго з під час етапування втекли майже 800 в’язнів

У Демократичній республіці Конго сталася масова втеча з в’язниці - накивали п’ятами понад 750 ув’язнених.

Усе сталося тоді, коли частину заґратованих мали переводити до іншої тюрми. Раптово група повстанців напала на охорону.

Внаслідок перестрілок загинули двоє поліцейських та троє нападників. Майже усі в’язні втекли, із 800 залишилося всього 50.

Схожі випадки були й раніше. Тож, місцеві готуються до протестів з вимогою кращого захисту в’язниць.

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