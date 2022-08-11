Український рятувальник взявся пробігти 800 кілометрів через дві благодійні мети

Український рятувальник, бігун на ультрадовгі дистанції бігтиме два тижні, за цей час хоче зібрати два мільйони гривень на таке необхідне для рятувальників обладнання, йдеться в ТСН.

Вже багато років Володимир служить у ДСНС, та ще він невгамовний бігун. Це саме він пробіг марафон у повному професійному спорядженні рятувальника, і декілька разів здолав дистанцію 500 кілометрів. Утім, під час війни каже, не надто багато часу для тренувань, аби не втрачати форму свої 17 кілометрів на роботу і з роботи Володимир долає бігом. Каже, таке хобі стало в пригоді і на службі.

«Дуже допомагає, максимально - це витривалість, тому що під час військових дій доводиться дуже багато годин працювати для того, що б виконати завдання», - каже Володимир.

Прості завдання йому не цікаві, тому навіть слова вдячності Володимир вирішив сказати по-своєму. Із Михайлівської площі у Києві він бігтиме аж до Варшави, щоб подякувати полякам від імені усіх українців. Адже Польща не лише зброєю допомагає нам боротися із ворогом, але й прийняла понад три мільйони українських біженців.

Друзі такій ідеї Володимира не надто здивувалися, натомість теж перевдяглися у спортивну форму та прийшли до Михайлівської площі, щоб хоча би перші кілометри його підтримати. «Я в шоці, я знаю, який він скажений, але це щось неймовірне – 800 км. Я не знаю, скільки в мене вийде, тому що зараз не до тренувань, але з радістю пробіжу все, що зможу, якщо вдасться, до Ірпіня», - каже друг Руслан.

Проводжали бігунів усією родиною ДСНС. Його друг, та по сумісництву керівник каже, офіційно відправили Володимира у таке спортивне відрядження. «Буде обличчям служби, щоб усі бачили, які в нас сильні рятувальники, які сильні українці і які продовжують свою боротьбу і при цьому хочуть подякувати людям, які нам допомагають», - каже він.

Утім головна мета - це зібрати 2 мільйони грн на сучасне і таке необхідне обладнання для рятувальників. Тож, пробігтися разом із Володимиром можна не лише на шляху до Варшави, а й віртуально. Протягом його забігу триває «Ультрамарафон для всіх» https://ultramarathonforall.org/ - на сайті можна обрати довільний відрізок з маршруту та зробити свій донат на підтримку рятувальника. На є рівно 800 кілометрів і два тижні. А фінішувати Володимир планує на День Незалежності України і з особистим рекордом.

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