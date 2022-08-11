У Харкові людей під час ворожих ударів врятували ліжка і ковдри

О пів на п’яту ранку ракета з Бєлгорода поцілила у двір багатоповерхівки Харкова, в оселях вирвало шибки та потрощило балкони.

За даними поліції, росіяни запустили по мирних мешканцях Харкова ракету С-300, її уламки знайшли на місці прильоту, йдеться в ТСН.

Вирвані шибки, зірвані балкони, потрощені вхідні двері - для жителів будинку ранок почався з гучного вибуху. О пів на п’яту, поки люди ще спали, у подвір’я влучила російська ракета.

У дворі були припарковані з десяток машин - усі потрощені. Дісталося і квартирам, мешканців вибуховою хвилею закидало склом, від поранень врятувала ковдра. «І коли це… я не чула навіть звуку. Тільки-но почула, що на мене бах. Вікно цілком, без шибок – це добре, воно цілим склом упало на мене», - каже місцева мешканка.

Врятувало і те, що частину вікна напередодні, як знали, затулили валізами, тож уламки на голову не посипались. Призвичаїлись до постійних обстрілів і їхні сусіди. «Ми під ліжком спимо. Ліжко високе, коване, під ліжком коробками закрито там все», - розповідають люди.

Після ракетного обстрілу у дворі утворилась вирва завширшки 8 метрів. «С-300. І речові докази, які вони знайшли підтверджують саме це - обстріли велися з боку Бєлгорода», - розповідають рятувальники.

Але головне - ця ніч минулася без загиблих та потерпілих і у Харкові вже цьому раді. Жителі відбулися переляком,а над ранок усі повиходили прибирати обстріляне подвір’я. Тут вже все звикли робити разом, так протистояти ворогу легше.

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