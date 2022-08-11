Окупанти знову гатять поблизу ЗАЕС – втретє за день

Російські загарбники продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.

Російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції.

Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

Про це повідомляє "Енергоатом".

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"Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб", - йдеться у повідомленні.

Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Раніше по ЗАЕС було зафіксовано 10 прильотів.

Нагадаємо, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

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