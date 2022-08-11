В Харькове людей во время вражеских ударов спасли кровати и одеяла

В полпятого утра ракета из Белгорода попала во двор многоэтажки Харькова, в домах вырвало стекла и разбили балконы.

По данным полиции, россияне запустили по мирным жителям Харькова ракету С-300, ее обломки обнаружили на месте прилета, говорится в ТСН.

Вырванные стекла, сорванные балконы, разбитая входная дверь – для жителей дома утро началось с громкого взрыва. В полпятого, пока люди еще спали, во двор попала российская ракета.

Во дворе были припаркованы с десяток машин – все разбиты. Досталось и квартирам, жителей взрывной волной забрасало стеклом, от ранений спасло одеяло. «И когда это… я не слышала даже звука. Едва услышала, что на меня бах. Окно целиком, без оконных стекол – это хорошо, оно целым стеклом упало на меня», — говорит местная жительница.

Спасло и то, что часть окна накануне, как знали, заслонили чемоданами, так что обломки на голову не посыпались. Привыкли к постоянным обстрелам и их соседи. «Мы под кроватью спим. Кровать высокая, кованая, под кроватью коробками закрыто там все», — рассказывают люди.

После ракетных обстрелов во дворе образовалась воронка шириной 8 метров. «С-300. И вещественные доказательства, которые они нашли, подтверждают именно это — обстрелы велись со стороны Белгорода», — рассказывают спасатели.

Но главное – эта ночь прошла без погибших и пострадавших и в Харькове уже этому совету. Жители отделались испугом, а к утру все вышли убирать обстрелянный двор. Здесь уже все привыкли делать вместе, так противостоять врагу легче.

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