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Нужно ли ребенку дополнительно давать витамин D

Дата публикации
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Время на прочтение
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Нужно ли ребенку дополнительно давать витамин D

Фото: pixabay.com

Как узнать, нуждается ли малыш в приеме "солнечного" витамина?

Витамин D называют "витамином солнца", поскольку организм синтезирует его в коже под действием солнечного света. Он помогает организму усваивать кальций и фосфаты, поступающие в организм с едой.

специалисты Минздрава предоставили информацию о дополнительном употреблении витамина D.

Эти минералы важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы, укрепления иммунитета и предупреждения рахита у младенцев – состояния, вызывающего ослабление и деформацию костей.

Минздрав / ©
Минздрав

Но если летом и так много солнца, нужно ли ребенку дополнительно давать витамин D?

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"Есть группы детей, которые рискуют недополучить витамин D", – отмечает Ирина Волошина, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины.

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Дата публикации
Просмотры
99
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