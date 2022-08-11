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Чи потрібно дитині додатково давати вітамін D

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Чи потрібно дитині додатково давати вітамін D

Фото: pixabay.com

Як дізнатися, чи потребує малюк прийому "сонячного" вітаміну?..

Вітамін D називають "вітаміном сонця", оскільки організм синтезує його у шкірі під дією сонячного світла. Він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею. 

фахівці МОЗ надали інформацію щодо додаткового вживання вітаміну D.

Ці мінерали важливі для росту та розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету та попередження рахіту у немовлят  – стану, який викликає послаблення та деформацію кісток.

МОЗ / ©
МОЗ

Але якщо влітку і так багато сонця, чи потрібно дитині додатково давати вітамін D?

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"Є групи дітей, які ризикують недоотримати вітамін D", - зазначає Ірина Волошина, доктор медичних наук, професорка кафедри сімейної медицини.

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Дата публікації
Перегляди
626
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