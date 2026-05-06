«Привез истории в памяти»: ветеран, прошедший плен РФ, издает книгу о враждебном конвейере смерти

Евгений Шибалов. Фото: facebook evgen.sibalov

Реклама

Находившийся в российском плену ветеран российско-украинской войны и журналист Евгений Шибалов опубликовал книгу «Игра чисел», предзаказ на которую уже начался.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это книга о 2022 году, который «поделился на две почти равные части: первую его половину я провел на поле боя, а вторую — во вражеском плену». Первые главы были написаны в психбольнице после обмена из плена, а последние после освобождения из Министерства ветеранов, в 2025-м.

Реклама

Большинство героев «Игра чисел» — уже освобождены из плена украинские защитники, а также демобилизованными.

«У каждого человека в плену есть мечта. Мечта об обмене. Единственное, что помогает терпеть и держаться. Надежда, что рано или поздно ужас кончится. Надо только собраться и дождаться», — подчеркивает автор и добавляет, что один из видов психологических пыток, к которым прибегали захватчик, — «обесценивать эту мечту».

Впрочем, констатирует Шибалов, «с течением времени слово, особенно злое, подрывает душевную стойкость, а ребята начали падать духом». Тогда пленные «прибегли к единственно доступной форме сопротивления — исповедям». Именно с этих историй и началось создание книги.

«Ребята по очереди надеялись мне, описывая весь трагический путь, который в конце концов привел их в эту камеру. Делать записи пленникам не разрешалось. Так что я привез эти исповеди в единственном хранилище, которое у меня не могли отобрать — собственной памяти», — рассказал автор книги.

Реклама

Кто такой Евгений Шибалов

До начала войны Евгений Шибалов был корреспондентом «Зеркало недели» в Донецке. В 2022 году он вступил в ряды ВСУ как стрелок-гранатометчик, а в мае того же года попал в плен, в котором находился семь месяцев. После обмена продолжил службу, но в 2024 демобилизовался и возглавил управление евроинтеграции в Министерстве по делам ветеранов, где работал до прошлого года.

Напомним, во время пасхального обмена в Украину вернулись офицеры, которых РФ годами не отдавала. Особенностью обмена стало то, что большинство уволенных содержались в плену более двух лет. Кроме того, удалось вызволить 25 офицеров, которых российская сторона ранее отказывалась включать в обмены.

Новости партнеров