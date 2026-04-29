Похоронили, а он в плену: невероятная история Богдана Вовка, который "воскрес" после собственных похорон

Его похоронили, а через несколько дней узнали, что на самом деле он в плену. 34-летний Богдан Вовк пошел служить в начале прошлого года. А уже весной родных известили — военный погиб. Тело похоронили с почестями в его родном селе. Но вскоре местные жители увидели видео, на котором Богдан жив — в плену. Родные были рады, но одновременно шокированы — кто же тогда похоронен на местном кладбище? Тем временем трагедия произошла с младшим братом воина — он тоже служил, а сейчас на грани жизни и смерти.

Подробности рассказала корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

На месте захоронения провели эксгумацию

Это кладбище в селе Гуменец. На месте, где был похоронен военный Богдан Вовк, уже нет могилы и креста. Два месяца назад специалисты провели эксгумацию, и ДНК-экспертиза подтвердила — здесь был похоронен другой человек.

Наталья, двоюродная сестра: «Мне местная жительница сбросила видео, где было видно, что он в плену».

Эксгумацию провели именно после вражеской трансляции в сети. Там было интервью Богдана — уже после того, как его похоронили на родине.

Ошибка при опознании

34-летний Богдан Вовк мобилизовался в начале 2025-го года. А уже в мае родственникам сообщили, что он погиб. Опознать его просили именно Наталью — двоюродную сестру. Родители военного давно умерли, а родного брата рядом не было.

Наталья Вовк, двоюродная сестра: «Когда мы подходили в морг, подъехал бус, который с гробом забирал тело, меня на секунду остановили, готова ли я увидеть то, что я увижу. Я попросила сотрудника ТЦК сделать фотографию и он показал мне. Я однозначно не сказала, что я уверена, что это он. Ну мне сказали, что готовы к такому ответу».

Почему перед захоронением не провели ДНК-экспертизу, женщина не понимает. Когда увидели Богдана на видео — анализ таки сделали, и совпадение не подтвердилось. Зато в базе нашли настоящее имя похороненного мужчины, и его тело уже забрали родные. Что касается Богдана, российская сторона подтвердила — он в плену.

Новая беда: младший брат в реанимации

Пока Наталья боролась за возвращение Богдана, трагедия произошла с его младшим братом Олегом. 30-летнего мужчину, тоже бывшего военного, сбил грузовик на трассе Львов-Меденичи.

Наталья Вовк, двоюродная сестра: «Он в тяжелом состоянии в реанимации находится 2 с половиной месяца фактически на грани жизни и смерти. Прогнозы очень плохие, у него тяжелая черепно-мозговая травма головы. Сбили его грузовиком».

Водитель грузовика даже не остановился, чтобы вызвать «скорую». Олег лежал на дороге в темноте, пока его не заметили другие водители.

Василий Мазур, адвокат: «Водитель покинул место происшествия. Мало того, что покинул, он в дальнейшем заменил себе зеркало — тем зеркалом, которым он сбил пешехода».

Борьба за справедливость

Когда водителя нашли, следствие сначала не увидело состава преступления. Дело закрыли, водителя отпустили. Только после указания прокуратуры расследование возобновили.

Алина Подрейко, пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области: «Согласно заключению следствия, в действиях водителя грузовика отсутствует состав преступления и уголовное производство было закрыто. Лишь впоследствии поступило заявление о внесении в реестр по статье 135 — оставление в опасности».

Наталья Вовк убеждена: ее брат Олег заслуживает справедливости.

Наталья Вовк, двоюродная сестра: «Он заслужил справедливого решения, потому что когда надо — государство он защищал, воевал».

Сейчас женщина добивается компенсации на лечение Олега и верит, что он выздоровеет, чтобы вместе встретить старшего брата из плена.

История Назария Далецкого, который «воскрес» после собственных похорон

Это не впервые, когда на Львовщине ошибочно хоронят защитников. Недавно всех поразила история Назария Далецкого.

Украинский защитник Назар Далецкий попал в российский плен в 2022 году. В начале 2026 года его обменяли. Однако оказалось, что защитника похоронили еще в 2023 году после ошибочного теста ДНК.

В июле 2025 года освобожденный из плена украинский военнослужащий сообщил семье, что видел Назара живым.

В феврале 2026 года в селе Великий Дорошев на Львовщине провели эксгумацию останков человека, которого ранее идентифицировали как Назара Далецкого.

Впоследствии Назар рассказал, как он увидел собственные похороны. Воин говорит, что это были странные ощущения.

