В НБУ рассказали, что будет дальше с ценами в Украине

По оценкам Нацбанка Украины, инфляция в стране будет расти до конца 2022 года и начнет снижаться в начале 2023 года.

В июле потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 22,2% (с 21,5% в июне).

Об этом сообщили в НБУ.

Там добавили, что инфляция ожидаемо ускорялась, но была ниже, чем прогнозировал Нацбанк. В частности, более медленными темпами росла стоимость горючего, цены на фрукты и отдельные овощи.

Основная причина роста инфляции – последствия войны: разрушение предприятий и инфраструктуры, увеличение расходов бизнеса, в том числе на доставку товаров, а также сокращение предложения многих товаров.

В то же время сдерживали инфляцию фиксация тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание цепей поставок.

"По оценкам НБУ, инфляция будет расти до конца 2022 года и начнет снижаться в начале 2023 года. Риски усиления инфляционных процессов остаются значительными из-за высокой неопределенности с продолжительностью войны и связанного с этим ухудшением инфляционных ожиданий", — говорится в сообщении финансового регулятора.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что больше всего подорожает в Украине еще в 2022 году.

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