Росіяни формують списки "незалежних спостерігачів" для свого псевдореферендуму

Окупанти продовжують підготовку до свого пропагандистського шабашу під назвою "референдум".

Зокрема Кремль формує списки "незалежних спостерігачів", що вже іронічно, адже ніхто у світі цей "референдум" під дулами танками не визнає й визнавати не збирається.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Незалежними спостерігачами" в уяві Москви мають стати місцеві колаборанти, представники "дружніх країн" та громадяни країн-членів ЄС – агенти російського впливу. Так, вже на сході перебуває знаменита кремлівська пропагандистка з Італії Сара Реджінелла, яка з 2014 року просуває наративи Москви в Італії.

"Водночас зауважимо, що росіяни не встигли підготуватися до "волевиявлення" 11 вересня. Справа не лише в тому, що вони не змогли захопити всі регіоні, які планували до цього числа. Але й у відсутності підтримки з боку місцевого населення, що не дає можливості створити пропагандистську картинку", - наголошує Центр національного спротиву.

Нагадаємо, Державний департамент США вважає, що так звані "референдуми" на захоплених територіях України можуть відбутися найближчими тижнями. У Держдепі також назвали кремлівського куратора анексії територій України - це перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Псевдореферендум на окупованих територіях: яким буде сценарій далі / Ольга Айвазовська

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