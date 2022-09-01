Россияне формируют списки "независимых наблюдателей" для своего псевдореферендума

Оккупанты продолжают подготовку к своему пропагандистскому шабашу под названием "референдум".

В частности, Кремль формирует списки "независимых наблюдателей", что уже иронично, ведь никто в мире этот "референдум" под дулами танками не признает и признавать не собирается.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Независимыми наблюдателями" в воображении Москвы должны стать местные коллаборанты, представители "дружественных стран" и граждане стран-членов ЕС – агенты российского влияния. Так, уже на востоке находится известная кремлевская пропагандистка из Италии Сара Реджинелла, с 2014 года продвигающая нарративы Москвы в Италии.

"В то же время заметим, что россияне не успели подготовиться к "волеизъявлению" 11 сентября. Дело не только в том, что они не смогли захватить все регионы, которые планировали к этому числу. Но и в отсутствии поддержки со стороны местного населения, что не дает возможности создать пропагандистскую картинку", — отмечает Центр национального сопротивления.

Напомним, Государственный департамент США считает, что так называемые "референдумы" на захваченных территориях Украины могут состояться в ближайшие недели. В Госдепе также назвали кремлевского куратора аннексии территорий Украины – это первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Псевдореферендум на оккупированных территориях: каким будет сценарий дальше / Ольга Айвазовская

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