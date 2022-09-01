Дату знову перенесли: Кремль вигадав нові варіанти для проведення "референдумів" в Україні

У Кремлі знову перенесли "референдуми" на тимчасово окупованій території України.

Тепер РФ зсунула терміни проведення фейкового так званого "референдуму" до кінця осені.

Про це пишуть російські РБК та Meduza.

У Кремлі тепер вигадали два варіанти проведення маріонеткових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей та в "Л/ДНР". За одним із задумів, окупанти організують всі "референдуми" одночасно пізно восени.

За іншим варіантом, окупанти розраховують спершу провести "голосування" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а пізньої осені - у "ЛНР" та "ДНР".

Як пише російське РБК, починаючи підготовку до "референдуму", у Кремлі виходили з концепції, що, залежно від військової ситуації, вони можуть пройти "у близькій чи віддаленій перспективі", де під близькою малось на увазі вересень, а під віддаленою - листопад.

"Оптимістичний сценарій - проведення "референдумів" у вересні - швидше за все, реалізований не буде", - пише РБК.

Однією з можливих дат проведення незаконного підставного "референдуму" розглядають 4 листопада.

За словами джерел "Медузи", на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей в загарбників "до "голосування" майже все готове".

Нагадаємо, у Маріуполі активізувалася підготовка до "референдуму".

Як повідомлялося, "бавовна" зриває всі плани окупантів на проведення своїх псевдореферемдумів на окупованій території.

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