Трактати Путіна: як в Росії "промивають" мізки дітям та батькам

Російська влада пропонує високі зарплати учителям з бідних глибинних регіонів РФ, аби ті їхали викладати на окуповані території, щоб "виправити українську освіту".

Видання Politico, зокрема, пише, чого саме російських школярів навчають про Україну.

Видання цитує Леніна, який вважав, що за чотири роки дітей можна навчити так, що потім змінити їхню думку буде неможливо.

Схоже, президент РФ Володимир Путін у цьому наслідує Леніна. За чотири дні після початку повномасштабної війни Міносвіти Росії провело лекції для вчителів історії та суспільствознавства в Москві, де їм розповіли, як говорити про російське вторгнення до України та про історію України.

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Власне, основа викладання історії в Росії тепер міститься в трактаті Путіна "Про історичну єдність росіян і українців", який заперечує незалежність України як держави.

Крім дітей, Міністерство освіти РФ планує навчати і їхніх батьків, аби "сімʼї поділяли цінності, які формує система освіти". Ідея проводити курси і для дорослих виникла після протесту дівчинки з Дагестану, яка виступила проти війни в Україні. Багато навчальних планів, пише видання, було запроваджено одразу після 24 лютого.

Так, нова версія програми предмета «Моя країна» для дітей 15—17 років починається зі слів "Україна й Росія ― це дві частини єдиного історичного, духовного та культурного простору". Далі Politico описує зміст цієї навчальної програми, з особливою увагою до подій 2014 року, та підсумовує, що Ленін, вочевидь, пишався би своїм послідовником.

Крім того, Москва проводить інтенсивну русифікаційну роботу в окупованих українських регіонах, яка, схоже, спрямована на те, щоб знищити в українцях значення історії, ідентичності та навіть мови.

Зусилля Кремля виходять далеко за межі шкіл. Адже на окупованих територіях заблокували українські мережі мобільного зв’язку. Взявши під контроль там медіа, Росія одночасно транслює свою пропаганду про "денацифікацію" країни.

Крім того, окупаційна влада створила відділи реєстрації актів цивільного стану в Херсоні та Мелітополі, де українці мають зареєструвати новонароджених дітей "згідно з російським законодавством" й отримувати російські документи і соціальні виплати.

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