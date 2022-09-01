Трактаты Путина: как в России "промывают" мозги детям и родителям

Российские власти предлагают высокие зарплаты учителям из бедных глубинных регионов РФ, чтобы те ехали преподавать на оккупированные территории, чтобы "исправить украинское образование".

Издание Politico, в частности, пишет, чему именно российских школьников учат об Украине.

Издание цитирует Ленина, который считал, что за четыре года детей можно научить так, что потом изменить их мнение будет невозможно.

Похоже, президент РФ Владимир Путин в этом следует Ленина. Через четыре дня после начала полномасштабной войны Минобразования России провело лекции для учителей истории и обществоведения в Москве, где им рассказали, как говорить о российском вторжении в Украину и об истории Украины.

Также читайте Оккупанты продолжают завозить российских учителей на временно оккупированные территории

Собственно, основа преподавания истории в России теперь содержится в трактате Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", отрицающем независимость Украины как государства.

Кроме детей, Министерство образования РФ планирует обучать и их родителей, чтобы "семьи разделяли ценности, формируемые системой образования". Идея проводить курсы и для взрослых возникла после протеста девочки из Дагестана, выступившей против войны в Украине. Многие учебные планы, пишет издание, были введены сразу после 24 февраля.

Так, новая версия программы предмета "Моя страна" для детей 15—17 лет начинается со слов "Украина и Россия – это две части единого исторического, духовного и культурного пространства". Далее Politico описывает содержание этой учебной программы, с особым вниманием к событиям 2014 года, и заключает, что Ленин, очевидно, гордился бы своим последователем.

Кроме того, Москва проводит интенсивную русификационную работу в оккупированных украинских регионах, которая, похоже, направлена на уничтожение в украинцах значения истории, идентичности и даже языка.

Усилия Кремля выходят за рамки школ. Ведь на оккупированных территориях заблокированы украинские сети мобильной связи. Взяв под контроль там медиа, Россия одновременно транслирует свою пропаганду о "денацификации" страны.

Кроме того, оккупационные власти создали отделы регистрации актов гражданского состояния в Херсоне и Мелитополе, где украинцы должны зарегистрировать новорожденных детей "согласно российскому законодательству" и получать российские документы и социальные выплаты.

Визы россиянам в ЕС: какими будут новые ограничения

Читайте также: