Любовный гороскоп на сентябрь 2022 года

Сентябрь 2022-го для любовной сферы - достаточно напряженный период. Гендерные планеты - Марс и Венера - в напряжении до 29 сентября. Каждый сосредоточен на собственных интересах, материальных делах, а потребности партнера отходят на второй план, что может стать причиной затяжных конфликтов, особенно с 10 по 29 сентября.

Изменения в сфере взаимоотношений произойдут 5 сентября, т.к. в этот день с 07:05 по киевскому времени Венера, символизирующая энергию гармонии, красоты и любви, войдет в знак Девы, где имеет статус падения. В период этого транзита в отношениях преобладает благородство и естественность, а нежность и романтика привлекают меньше всего. Венера по знаку Девы будет двигаться до 29 сентября 10:49, после чего войдет в знак своего управления - Весы - и с этого момента начнутся положительные изменениями в сфере личных взаимоотношений.

Венера - главная планета, отвечающая за любовные взаимоотношения, перемещаясь по земному, практичному знаку Девы, дает сдержанность в выражении эмоций и напряжение чувственной сферы, а также стремление к материальной выгоде, расчетливость в отношениях, усиливает желание достичь конкретики в любых межличностных связях.

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ОВЕН

Могут возникнуть сложности с романтическим партнером, но в большей степени из-за собственной усилившейся агрессивности и неумеренной чувственности. Настал период, который можно назвать "подчисткой хвостов", пришло время завершения некоторых тем, после чего начнется новый этап в сфере взаимоотношений, но более качественный и позитивный. Старайтесь как можно меньше фиксироваться на прошлых негативных ситуациях, чтобы сохранить здоровую психологическую атмосферу в семье и любовной сфере.

ТЕЛЕЦ

Месяц принесет увлекательное романтическое увлечение или головокружительный роман, который будет стремительно развиваться. Но если вы в паре, сто раз подумайте, прежде чем завязать новые отношения. Постарайтесь больше времени проводить с семьей, если вы находитесь в союзе. Женщины, планирующие беременность, могут рассчитывать на помощь Вселенной в этом вопросе. Укрепить любовные отношения поможет небольшое путешествие. Семейные представители знака будут наслаждаться идиллией и спокойствием в кругу родных.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш управитель - Меркурий, с 10 сентября переходит в ретроградное движение и помогает вернуть дорогие вам отношения или наладить давние связи. У вас все шансы улучшить существующую ситуацию и построить отношения, наполненные радостью, взаимной поддержкой и оптимизмом. Однако новые романтические знакомства вряд ли окажутся перспективными или полезными для вас. Хорошее время для серьезных разговоров с партнерами, нахождения компромиссных решений по спорным вопросам.

РАК

Большой риск сделать неправильный выбор, совершить легкомысленную ошибку и добавить себе кучу проблем, касающихся личных взаимоотношений. Усиливается потребность выяснить их перспективы. Неожиданно на вашем пути может появиться человек из прошлого, который подтолкнет вас к необходимости пересмотреть свою роль в сложившихся любовных взаимоотношениях. Возможно, к концу месяца жизнь заставит принимать серьезное решение, касающееся брака или романтической связи.

ЛЕВ

Часто приходится признавать свои ошибки, возвращаться к, казалось бы, давно закрытым темам, возможно, даже извиняться перед партнером. Занятие не самое приятное для вас, но крайне необходимое сейчас! Преодолев себя, вы удивитесь, как быстро меняется ваша личная жизнь в лучшую сторону, и будете воодушевлены тем, с каким восхищением и любовью смотрит на вас любимый человек. Большинство проблем в личной жизни к концу месяца исчезнут без следа, если вы проявите инициативу.

ДЕВА

Благоприятный для вас месяц, который оставит о себе приятные впечатления. Не нужно надевать маску и подстраиваться под других людей - все складывается для вас естественным образом, в соответствии с вашими потребностями. Первая декада сентября особенно благоприятна для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств. Поскольку с 10 сентября Меркурий - ваш управитель, в фазе ретроградного движения, то можно ожидать в это время активизации давних связей.

ВЕСЫ

Вас тянет к романтическим партнерам, но гармоничные отношения построить достаточно сложно. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда, однако ваши чувства могут остаться без ответа. До с 5 по 29 сентября ваш управитель - Венера - имеет слабый статус, поэтому почти весь месяц в сфере личных отношений все складывается совсем не так, как вы себе представляете. Наберитесь терпения и не расстраивайтесь - уже к концу месяца в вашу жизнь придет любовь, спокойствие и удовлетворение.

СКОРПИОН

Вы становитесь популярны, привлекаете представителей противоположного пола. Помните, что увлечение новыми романтическими партнерами и любовные приключения, могут разрушить семейные или давно устоявшиеся взаимоотношения. Но также новое знакомство может оказаться полезным и открыть ранее закрытые для вас двери. В течение месяца будут возникать разные нестандартные ситуации в личных отношениях, особенно это касается деловых связей, которые могут преобразоваться в романтические.

СТРЕЛЕЦ

Сентябрь очень насыщен событиями в любовной сфере. Будет что вспомнить позже - любовь, страсть и предательство, счастливое стечение обстоятельств и драматические ситуации - все это формирует определенный философский взгляд на жизнь и помогает с достоинством проходить испытания в сфере межличностных взаимоотношений. Благоприятны дальние поездки, выступления на публике, участие в конференциях - здесь вы можете встретить человека, который будет близок вам по духу и мировосприятию.

КОЗЕРОГ

В целом, благоприятный месяц для семейных взаимоотношений, парных контактов. Если вы тоскуете по бывшему романтическому партнеру или произошло охлаждение чувств в существующих отношениях, обстоятельства на вашей стороне - проявите инициативу, и вы сможете вернуть любимого человека и зажечь страсть по отношению друг к другу. Хорошее время для обсуждения важных вопросов, касающихся места проживания, расширения семьи, улучшения жилищных условий.

ВОДОЛЕЙ

Судьбоносный период для семейных и романтических отношений - "нет худа без добра, а добра без худа". Любовные связи тесно переплетаются с деловыми контактами и финансовыми интересами. Бывший партнер или партнерша может неожиданным образом напомнить о себе, предложить совместный проект или предложить встретиться, чтобы попробовать начать все сначала. Не ищите логику в происходящем - доверьтесь Вселенной и к концу месяца будете удовлетворены результатами сентября.

РЫБЫ

Период обретения мудрости, глубинных осознаний ранее совершенных поступков по отношению к другим людям. Важно набраться терпения и смириться с некоторыми обстоятельствами, возможно, принять условия партнера, если хотите сохранить давно сформировавшиеся отношения. К концу месяца ситуация в личных и семейных связях изменится в лучшую сторону, но, чтобы к этому времени остаться в паре, обдумывайте каждое свое слово и каждое действие при контактах с любимым человеком.

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