Леонардо Ді Капріо заскочили з 22-річною українською моделлю

Американський актор Леонардо Ді Капріо після розставання з 25-річною моделлю Камілою Морроне знайшов ще молодшу кохану.

Схоже, знаменитість все ж вирішив не зраджувати своїм смакам. Тож Ді Капріо знову почав зустрічатися з моделлю. Цікаво те, що новою обраницею Лео стала дівчина, родом з України – Марія Берегова, пише Daily Mail.

Вперше знаменитість та модель помітили разом ще у липні у Сан-Тропе на півдні Франції. Вони разом виходили з одного з елітних нічних клубів. За словами інсайдерів, актор саме там познайомився зі дівчиною.

Фото: maria.beregova/Instagram

Згодом їх заскочили разом під час відпочинку на розкішній яхті актора.

Фото: maria.beregova/Instagram

Зазначимо, Марія Берегова родом з Києва. Утім дівчина виросла у Франції, де відвідувала приватну школу-інтернат. Нині знаменитість живе у Лондоні, де здобуває освіту, аби згодом очолити сімейне фармацевтичне підприємство.

Фото: maria.beregova/Instagram

Марія була заміжньою. ЇЇ чоловіком був бізнесмен Ахмед Масуд Абдельхафід, що керує імперією нерухомості та моди в Монако. Та незадовго до зустрічі з Лео модель змінила своє прізвище на дівоче та повідомила, що розлучилася.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ді Капріо розійшовся з моделлю Камілою Морроне. Парочка була разом протягом чотирьох років.

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