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Донька Ірини Горової вийшла заміж: "Я щаслива"

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Донька Ірини Горової вийшла заміж: "Я щаслива"

Наталія Горова / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Українська продюсерка та співзасновниця MOЗGI GROUP Ірина Горова поділилася радісними новинами.

Продюсерка Ірина Горова поділилася, що її донька вийшла заміж.

У програмі ЖВЛ знаменитість зізналася, що коханий Наталії - з Лівану. Тож побралися закохані в іншій країні. Про те, що її донька тепер дружина, Горова дізналася не одразу, донька розповіла лише згодом, коли мама вже змогла евакуюватися з України.

"Вона каже: "Мамо, я така щаслива!" І я щаслива, що в неї все дуже добре відбувається", – розповіла Горова.

Загалом, коханий Наталії – мусульманин. Тож для його батьків було важливо, аби вони одружилися за їхніми сімейними традиціями. Сама ж донька Горової мусульманство не приймала.

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Ба більше, коли пара повернеться до України, вони обвінчаються, а після цього зіграють весілля.

"Їх розписував мулла. Вони одружені по цій вірі, але вона не приймала цю віру. Це з поваги до батьків. Ми вирішили, що тут (в Україні – ред.) відбудеться вінчання за нашими традиціями, а потім вже буде весілля", - зазначила Ірина.

Продюсерка також поділилася, що бабусею поки не хоче ставати. Тож вона говорить доньці, аби та не поспішала з дітьми.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
940
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