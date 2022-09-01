Дочь Ирины Горовой вышла замуж: "Я счастлива"

Продюсер Ирина Горовая поделилась, что ее дочь вышла замуж.

В программе ЖВЛ знаменитость призналась, что любимый Натальи из Ливана. Поэтому обручились влюбленные в другой стране. О том, что ее дочь теперь жена – Горова узнала не сразу, дочь рассказали только потом, когда мама уже смогла эвакуироваться из Украины.

"Она говорит: "Мама, я так счастлива!" И я счастлива, что у нее все очень хорошо происходит", — рассказала Горовая.

В общем, любимый Натальи – мусульманин. Поэтому для его родителей было важно, чтобы они женились на их семейных традициях. Сама же дочь Горовой мусульманство не принимала.

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Более того, когда парочка вернется в Украину, они обвенчаются, а после этого сыграют свадьбу.

"Их расписывал мулла. Они женаты по этой вере, но она не принимала эту веру. Это из уважения к родителям. Мы решили, что здесь (в Украине – ред.) состоится венчание по нашим традициям, а потом уже будет свадьба", — отметила Ирина.

Продюсер также поделилась, что бабушкой пока не хочет становиться. Она говорит дочери, чтобы та не спешила с детьми.

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